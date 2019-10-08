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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قناة الـ BBC تكشف المستور وتنشر تقرير خطير وحقائق صادمة .. من الذي قتل الحارس الشخصي لملك السعودية !؟ ..«فيديو»

نشرت قناة ال BBC تقرير جديد تحدثت فيه عن مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم الاسبوع الماضي في مدينة جدة السعودية.

وفي التقرير الذي تابعه موقع "صوت المغتربين" قالت القناة ان هناك الكثير من المتابعين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي شككو بصحة الرواية الرسمية للسلطات السعودية حول مقتل الفغم ، والتي ورد فيها ان الفغم قتل على يد صديقه مشعل في منزل صديق اخر لهما بسبب خلاف سابق بينهما.

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وتساءلت القناة على لسان الناشطين عن حراسة اللواء الفغم ، وهل من الممكن ان يكون بدون حراسة ؟

كما نشرت ال BBC فيديو لاحد الناشطين يسخر من الروايةالرسمية للسلطات السعودية ويتساءل كيف يكون هناك خلافات مالية بين الحارس الشخصي لملك اهم دولة مصدرة للنفط بالعالم وبين شخص آخر ؟

ونقلت القناة مقالا لصحيفة التايمز البريطانية ربطت فيه الصحيفة بين مقتل الفغم ومقتل الصحفي جمال خاشقجي ، وقال ان الفغم تم عزله من عمله كحارس شخصي للملك سلمان وربما كان لدية معلومات مهمة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي .

كما نشر التقرير عددا من التغريدات لناشطين خليجيين شككو فيها من الرواية الرسمية واعتبرو ان مقتل الفغم كانت عملية مخطط لها مسبقا