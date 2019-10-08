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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..هاني بن بريك يخرج عن طوره ويصف القوات الاماراتية في الجنوب بانها ضعيفة ولا تغادر ثكناتها وقت المعارك ..والزبيدي يجن جنونه ويرد عليه بقوة

2019/10/08 الساعة 11:18 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



ذكرت مصادر مطلعة في المجلس الانتقالي ان عيدروس الزبيدي غاضب اشد الغضب من نائبه هاني بن بريك بسبب تغريدته الاخيرة وكشفت المصادر ان الزبيدي اتصل هاتفيا بنائبه ووصفه بالمنافق والمراوغ والغدار ووجه له كلمات جارحة . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وتوقع المصدر ان يقوم الزبيدي باقالة نائبه هاني بن بريك من منصبه بعد تخليه عن الامارات والاشادة بالسعودية التي ستحل قواتها بدلا عن القوات الاماراتية بحسب اتفاق جدة .

وكان هاني بن بريك قد نشر تغريدة اعتبرها الكثيرون انها طعنة للامارات واظهار القوات الاماراتية المتواجدة في الجنوب بالقوات الهزيلة والتي تكتفي بالبقاء في ثكناتها . وقد رحب هانب بن بريك بالقوات السعودية واعتبرها قوات قوية وصمام امان . وقال هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في تغريدة على حسابه في تويتر:" ثقتنا بالتحالف العربي بقيادة السعودية لاحدود لها، وسننتصر بإذن الله رغما عن كل المؤامرات والدسائس التي تريد إفشال التحالف وإنجاح المشروع الإيراني. واشار الى ان حوار جدة الأمل لتوحيد الجهود للقضاء على ما تبقى من مشروع إيران في منطقتنا. واكد بن بريك بان المجلس الانتقالي لم يحد أبدا عن هذا الهدف ولن يحيد عنه.

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