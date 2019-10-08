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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من الحوثي ولا من الشرعية ولا من الاصلاح ..القوات الاماراتية تتلقى قبل قليل طلب صادم بمغادرة الجنوب والمهلة 48 ساعة ( لن تصدق من طلب منها ذلك )

2019/10/08 الساعة 09:36 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



ودع قيادي بارز في المجلس الانتقالي دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا ان أي انسحاب لها من عدن لن يؤثر على محبتها لدى المجلس وانصاره . وفي مقال مطول رحب عبدالناصر الوالي ببدء حضور سعودي كبير في عدن . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements --------------------------------------------------------------------------------------------------

وقال الوالي ان عدن والجنوب يتململ من سماعه اخبار انسحاب او اعادة التموضع للقوات الاماراتية في عدن والجنوب والمناطق المحررة كافة. مضيفا بالقول :" ⁃ الان نسمع بان الامارات تنوي اعادة التموضع. لا باس نحن شعب الجنوب نقول لكم اقتربوا او ابتعدوا ابقوا او اذهبوا مكانكم في قلوب الجنوبيون راسخ لا يتزحزح. اما عقول الجنوبيين فهي تعي وتفهم ونحن نميز جيداً ونعرف الصديق من العدو. وتابع مخاطبا الجانب السعودي:" ⁃ واليوم ينتشر الحديث عن تموضع جديد لقوات الاشقاء من المملكة العربية السعودية. ونقول اهلًا وسهلاً سيدلسون عليكم ثم يهاجمونكم ثم ستجدونا نحن كما عهدتمونا اوفياء بصدق وشركاء بأمانة ونزاهة وجيران اخوة. وان غداً لناظره قريب.



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