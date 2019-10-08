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عدن - ياسمين التهامي - الان .. مضاربة وعدم أستقرار في سعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية لصباح اليوم 8 اكتوبر 2019م

مضاربة وعدم أستقرار لأسعار الصرف الريال اليمني من وقت لاخر امام العملات الاحنبية في تداولات الصيارفه لصباح يومنا هذا الثلاثاء الثامن من اكتوبر ٢٠١٩م. اسعار الصرف في العاصمة صنعاء: الريال السعودي الشراء 156

البيع 157 الدولار الامريكي الشراء 593 البيع 598 Advertisements اسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن : الريال السعودي الشراء 159 البيع 160 الدولار الامريكي الشراء 608 البيع 613 ومع العلم أن سعر الصرف يختلف اختلاف بسيط من صراف لآخر .. وكذلك عدم استقرار السعر فمن الممكن أرتفاع أو انخفاض مفاجئ باي لحظة.

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