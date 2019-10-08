شكرا لبحثكم عن خبر رحيل مفكر وطني بارز متأثرا بجلطة دماغية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعى عدد من رجال الفكر والثقافة والقانون المفكر الوطني ياسين ناشر.

ونقل عن ابنته خبر وفاته الاحد 6 اكتوبر اثر إصابته بجلطة في الدماغ نقل على اثرها الى المستشفى ودخل في غيبوبة منذ أسبوع كما انه عانى من مرض القلب 30 عاما.

وكتب عبدالرقيب سلام عن رحيله : رحل المفكر التقدمي البارز الرفيق ياسين مبكرا ورحل معه حلم جميل بثوثيق الأعمال الكاملة لرائد الفكر الاشتراكي العلمي الفقيد المناضل عبدالله عبدالرزاق باذيب ،التي لم تنشر بعد لروحهما السلام والمحبة والوفاء والبريق والنقاء والرحمة ..ياسين ناشر وداعا.

عارف الدوش قال عنه : مثقف يساري من طراز رفيع جدا.. له مواقفه القوية والمؤثرة قبل الوحدة وبعد الوحدة.. كثير من طروحاته واستشرافاته اثبتت صحتها.. خصوصا فيما يتعلق بالوحدة بالتدريج وقضايا أخرى كثيرة

فهد الحكيمي نعاه : رحل الاستاذ ياسين ناشر ولكن لم ترحل ذكراه في القيم والمبادئ التي ظل متمسكا بها ولم يسقط مثل بعض الكثير من الناس حتى انهى القدر قصة حياته البسيطة المليئة بالقيم والمثل النبيلة .

الكاتب الصحفي المعروف عبدالفتاح الحكيمي قال : الحمد لله كان نادرا أصيلا عاش حرا وبصمت ونزاهة وشرف.

لا أستطيع التعبير ندعو له بالمغفرة والرحمة.

رئيس تحرير عدن تايم عيدروس باحشوان : ياسين زميل دراسة نقي ورفيق درب شهم .. تقطعت بنا السبل معا فلم اعد اراه ولم يرني لكنه يظل نبراسا لي شخصيا بمواقفه بفكره وثقافته العالية.