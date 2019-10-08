علماء اليمن يفوضون الجيش للرد على الحصار السعودي الاماراتي لليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أصدرت رابطة علماء اليمن فتوى جديدة بشأن استمرار تحالف العدوان السعودي الاماراتي الامريكي في خنق اليمنيين واحداث أزمة غير مسبوقة في مختلف نواحي الحياة خاصة المستشفيات والمرافق الحيوية اليمنية.

وقالت رابطة علماء اليمن أن استمرار العدوان السعودي الاماراتي في قتل اليمنيين باستمرار غاراتهم وتشديد حصارهم خصوصاً منع المشتقات النفطية الذي أدى الى كارثة صحية وبيئية وتوقف متزايد لمختلف الحياة يستوجب الرد القوي الذي يجبر تحالف العدوان على ايقاف استهتاره بدماء الشعب اليمني.

وأكدت رابطة علماء اليمن أنه إذا لم يتم الإفراج عن سفن المشتقات النفطية وفك الحصار ووقف العدوان فلا مجال للتراخي والانتظار حتى تحل كوارث ومآسي إضافية بحق أبناء يمن الإيمان والحكمة في أشارة واضحة لضرورة الرد القاسي والمؤلم على تحالف العدوان.