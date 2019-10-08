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عدن - ياسمين التهامي - اللجنة الأساسية للزواج الجماعي بحورة وضواحيها تعقد اجتماعها الأول

جهينة يمن: خاص : ماهر بن رباع

انطلاقا من اللقاء التشاوري للجنة الإستشارية المكونه من وجهاء وأعيان منطقة حورة وضواحيها الذي تم فيه تكليف الأستاذ/ وليد عبدالرحيم موفس باوزير برئاسة اللجنة الأساسية، عقدت اللجنة الأساسية للزواج الجماعي الأول للعام الجاري 1441ه بحورة وضواحيها عصر هذه الليلة اجتماعها المبارك الأول بمنزل رئيس اللجنة ،والذي سبق وان تم اختيار اللجنة الأساسية وهم :-

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١-الأستاذ/وليد عبدالرحيم موفس باوزير

٢- استاذ/سعيد سالمين بلعيش

٣-الأستاذ/ خالد بن سالم بن عجاج

٤-الأستاذ/ سمير علي بن مخاشن

٥-الأستاذ/ عبدالحق احمد بن ثابت

٦- الأخ محمد سعيد عروم باوزير

٧- الأستاذ/ ماهر برك بن ناصر بن رباع

٨- الأستاذ / محمد أمان بوعسكر

٩- الأستاذ /محمد عبدالرحمن بن قبيلة

١٠- الأخ محمد علي السومحي

حيث رحب رئيس اللجنة بالحاضرين ، موضحا أهداف وأهمية الزواج الجماعي الذي يعتبر مشروعا مجتمعا ذات أبعاد ودلالات إنسانية وخيرية، موضحا بأن العمل صعب جدا ولكن بتضافر جهود الجميع سيكون في غاية السهولة .

بعد ذلك تم توزيع المهام على الأعضاء ومناقشة جملة من الترتيبات الأساسية ، ووضع الشروط والمعايير والإجراءات التي يرتكز عليها الزواج الجماعي والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة ،شاكرين ومثمنين جهود من أسس لوضع اللبنات الأولية لمثل هكذا مشاريع رابحة مع الله راجين من الله التوفيق والسداد . وبدورنا في اللجنة الأساسية نرسلها رساله لكافة شرائح المجتمع ايا كان دورهم وصفتهم ومنصبهم للالتفاف حول اللجنة الأساسية ودعمها ومساندتها ، حتى تسهل مهمتها وتحقق أهدافها تشجيعا وتحفيزا لانجاح مثل هذه المشاريع النوعيه والخدمية للمجتمع في المنطقة بأسرها

وفي ختام اللقاء تم تكليف الأعضاء بمهام وتكليفات على أن يتم رفع ماتحقق من نتائج خلال الإجتماع القادم .

حضر الإجتماع عضو اللجنة الإستشارية المنصب / سعيد سالم سويد باوزير .