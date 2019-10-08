شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الصناعة و التجارة بالمهرة يصدر العدد الأول من مجلة التجارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مكتب الصناعة و التجارة بالمهرة يصدر العدد الأول من مجلة التجارة

دشن الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم إصدار العدد الأول من مجلة التجارة الفصلية ، الصادرة عن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة وقال الأستاذ عبدالله خودم مدير مكتب الصناعة والتجارة إن المجله أتت كنافذه جديده تبرز كل مايتعلق بالنشاط الصناعي والتجاري بالمحافظة ولمنع الإحتكار وتنظيم الحركة التجارية في محافظة المهرة Advertisements وقدم بن خودم شكره لقيادة السلطة المحلية متمثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المحافظة على اهتمامهم بقطاع الصناعة والتجارة ودعمهم المستمر لأنشطته. و احتوى العدد الأول من مجلة التجارة الصادرة عن المكتب على أبرز الإحصائيات والأخبار والأنشطة المتعلقة بالمكتب خلال الفترة السابقة و إعلانات الأسماء التجارية والشركات المسجلة الصادرة من المكتب وعدد من المواضيع الأدبية ، وصممت وطبعت بجودة حديثة تتواكب التقنيات الحديثة. حضر التدشين مدير مكتب الصناعة بمديرية سيحوت أيوب صالح باكريت ونائب مدير مكتب الشباب والرياضة الأستاذ عادل رزق ومدراء الإدارات بمكتب الصناعة والتجارة.

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