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عدن - ياسمين التهامي - بن نيمر يدشن برنامج المخيم الطبي الجراحي بمستشفى الغيضه بالمهرة

جهينة يمن/ مختار باداس.

دشن صباح اليوم بمستشفى الغيضه المركزي الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهره سالم عبدالله نيمر بمعية الاخ/ عوض مبارك سعد مديرعام مكتب الصحه العامه والسكان بالمحافظه والاستاذ/ محسن محمد بلحاف مدير مستشفى الغيضه ود/ احمد حديجان مدير مؤسسة طيبه وعلي باشماخ مديرمؤسسة صله للتنميه.

فعاليات المخيم الطبي الجراحي الثالث الذي تنفذه مؤسسة طيبه للتنميه تحت اشراف مكتب الصحه والسكان بالمهره وبتمويل مؤسسة صله للتنميه على مدى اسبوع في تخصصات الانف الاذن والحنجره- وجراحة العيون.

وفي مراسيم تدشين المخيم اشار الاستاذ سالم عبد الله نيمر امين عام المجلس المحلي بالمهره الى ان هذا المخيم الطبي الجراحي الذي تنفذه بمستشفى الغيضه مؤسسة طيبه باشراف مكتب الصحه والسكان بالمحافظه وبتمويل مؤسسة صله يشكل اهميه كبيره لكون المحافظه بحاجه ماسه لمثل هذه التخصصات ومؤسسة طيبه بالشراكه مع مؤسسة صله لهما اسهامات ناجحه في المجال الطبي والعلاجي من خلال المخيمات السابقه التي اقيمت بالمحافظه.

واشاد بن نيمر بمستوى التعاون والاهتمام الذي توليه مؤسسة طيبه بالشراكه مع مؤسسة صله لمحافظة المهره في المجال الصحي .

وابدى استعداد السلطه المحليه بالمحافظه بتقديم التسهلات للازمة لانجاح فعاليات هذا المخيم الذي سيستفيد منه شريحه كبيره من المواطنين بالمحافظة.

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واوضح د/ احمد حديجان مدير مؤسسة طيبه ان المخيم الجراحي الذي ندشنه اليوم في مستشفى الغيضه بالمهره برعاية السلطه المحليه بالمحافظة ممثله بالشيخ المحافظ و بحضور الامين العام للمجلس المحلي بالمهره سالم بن نيمر ،والذي تنفذه مؤسسة طيبه وبتمويل مؤسسة صله ،في مجال امراض الانف والاذن والحنجره وجراحة العيون ولمدة اسبوع من 5-11 من الشهرالجاري ،وقد سبق مرحله العمليات التي ندشنها اليوم مرحلة المعاينه والفرز للمرضى.

مؤكداً بان المخيم مشترك بين فريقين فريق من مستشفى الغيضه وفريق من خارج المحافظه تابع للمخيم ،وان تعاون وتكاتف منظمات المجتمع المدني ياتي بنجاحات تكامليه لاعمال السلطه المحليه بالمحافظه.

ومن جهتة ذكرالاخ/ علي باشماخ مدير مؤسسة صله ان المخيم الذي تنفذه مؤسسه طيبه وبتمول مؤسسة صله ،ياتي ضمن الخطه التي توليها مؤسسة صله للتنميه لأفراد المجتمع في المجال الطبي ،وفي الايام الماضيه اختتمنا مخيم العيون في دوعن ،والشهر الماضي اختتمنا مخيم العظام للاطفال بمحافظة عدن.

وياتي ذلك ايماناًمن المؤسسه في تقديم الخدمه الطبيه المميزه لجميع افراد الشعب اليمني .



حضر مراسيم التدشين د/ سالم عيسى القميري والاخ/ صلاح بدر عبد المانع مدير دائرة التمريض بمستشفى الغيضه،ومختار صالح بامعبد مسؤول قطاع المشاريع الصحيه بمؤسسة طيبه،ومحمد باهيثم مديرقطاع الصحه بمؤسسة صله .

وعلى هامش المخيم تم التوقيع على اتفاقية تفاهم وتعاون بين مكتب الصحه العامه والسكان بالمهره ومؤسسه طيبه ومؤسسة صله للتنميه ،حيث وقع على الاتفاقيه عن جانب مكتب الصحه بالمحافظه الاستاذ/ عوض مبارك سعد مديرعام مكتب الصحه بمحافظة المهره،ووقع عن مؤسسة طيبه د/ احمد حديجان مدير مؤسسة طيبه ،وفيما وقع على الاتفاقيه عن مؤسسة صله للتنميه علي باشماخ مدير مؤسسة صله .