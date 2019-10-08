شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تعلن تلقيها طلبا يمنيا لفرض القيود على الآثار اليمنية المهربة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخارجية الأمريكية تعلن تلقيها طلبا يمنيا لفرض القيود على الآثار اليمنية المهربة 2019/10/08 الساعة 08:23 صباحاً اوضح وزير الثقافة/ مروان دماج انه المقرر ان تجتمع اللجنة الاستشارية في الحكومة الامريكية من ٢٩ الي ٣٠ اكتوبر الحالي لمناقشة طلب الحكومة اليمنية فرض قيود على الاثار والتحف اليمنية وتداولها في الولايات المتحدة والمتضمن طلب منع استيراد ونقل الممتلكات الثقافية اليمنية في الولايات المتحدة الامريكية . هذا الطلب ياتي بناء على المادة ٩ من اتفاقية اليونيسكو التي انهت بلادنا اجراءات المصادقة عليها مطلع شهر سبتمبر الماضي الحقيقة ان سفارتنا في واشنطن تبذل جهود خاصة في هذا الملف وذكر موقع يمن بوست ان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية بالخارجية الأمريكية اعلن عن تلقيه طلبا من الحكومة اليمنية بوقف استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية اليمنية التي تنقل إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة. وقال المكتب في موقعه الإلكتروني إن الوزارة تلقت طلب الحكومة اليمنية في الـ11 من سبتمبر الماضي، متضمنا فرض القيود على الواردات التي تصل للولايات المتحدة وتحتوي على مواد أثرية أو إنثولوجية من التراث الثقافي اليمني. وأشار المكتب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" إلى أن هذا الطلب يأتي بموجب المادة التاسعة من اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن وسائل منع ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بصورة غير مشروعة.

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