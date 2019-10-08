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عدن - ياسمين التهامي - احتواء الأزمة بالشمايتين ونزع فتيل الحرب.

جهينة يمن -خاص

قامت الاجهزة الامنية باستلام سبعة من المتهمين بجريمة القتل يوم 3/10/2019 التي ادت الي استشهاد اسامة عبدالحكيم الاشعري وأشرف عبدالجبار وايداع سبعة من المتهمين سجن الشبكة بالتربة وتسليم سيارة حراسة محافظ محافظة تعز الي ادارة امن مديرية الشمايتين في تعز. وقد نجحت اللجنة المشتركة نزع حالة التوتر في المنطقة من قبل لجنة التهدئة المكونة من القائد فؤاد الشدادي والوكيل عبدالحكيم عون والمستشار علي الاجعر وقد قام قائد القوات الخاصة العميد جميل عقلان بمتابعة الجناة المتهمين بالقتل لإحتواء التداعيات الناجمة تلك الحادثة وما نتج عنها من تعطيل للحياة العامة والخاصة في التربة وطالب اولياء الضحايا والجرحى بسرعة تقديم المتهمين للمحاكمة العلنية .

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