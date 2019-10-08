شكرا لبحثكم عن خبر مصلحة الهجرة والجوازات تعلن استئناف جزئي لعملها في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت مصلحة الهجرة والجوازات انها ستستأنف نشاط جزئي لأعمالها في مكتبها بالعاصمة عدن بعد توقف دام لنحو شهرين .

وقالت المصلحة في موقعها الرسمي ان نشاطها سيقتصر فقط على استكمال المعاملات المعلقة المدخلة قبل توقف عملها .

واضافت ان هناك معاملات معلقة تم دفع رسومها من سابق سيتم استكمالها خلال الأيام القادمة من مكتبها في العاصمة عدن .

لكنها لم تشير نهائيا الى استئناف نشاطها في اصدار جوازات جديدة او استقبال طلبات استخراج جوازات ، واكتفت فقط بإستكمال المعاملات المدخلة قبل الأزمة الأخيرة التي شهدتها عدن .

ويشكو الكثير من المواطنين من قرار ايقاف العمل بمكتب الجوازات في عدن والتي يصفوه بالتعسفي لاسيما وان هناك الكثير من المرضى والجرحى لا يستطيعون السفر الى سيئون لاستخراج جوازات تمكنهم من استكمال علاجهم في الخارج

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الهجرة والجوازات تعلن استئناف جزئي لعملها في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.