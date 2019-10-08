شكرا لبحثكم عن خبر طبيب في شرعب يذبح مريضته ويهرب .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في جريمة تعد الأبشع على الإطلاق أقدم أحد الأطباء في مديرية شرعب الرونة محافظة تعز جنوب اليمن على ارتكاب جريمة بشعة في حق مريضة بحجة إجراء عملية جراحية للغدة الدرقية.

وتفيد الأنباء الواردة من مديرية شرعب الرونة عن أن الطبيب الذي قام بإجراء العملية الجراحية لاذ بالفرار بعد ارتكابه هذه الجريمة البشعة في حق إحدى المواطنات من عزلة بني زياد.

وهناك معلومات مؤكدة تفيد بأن الطبيب وبعد أن قام بذبح الضحية من الوريد إلى الوريد فوجئ بحدوث نزيف حاد عجز عن إيقافه حيث تم إعادة المبلغ المدفوع وقدره 350 ألف ريال إلى أسرة الضحية طالبا منهم التوجه بها إلى المدينة التي تبعد عن المديرية بحوالي 35 كلم.

لكن الضحية فارقت الحياة قبل ان يتمكن الأهالي من الوصول إلى مدينة تعز نظرا لفداحة العملية التي أجريت لها في مستوصف يفتقد لأبسط مقومات الخدمات الطبية.

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وليست المرة الأولى التي يرتكب فيها هذه الجريمة حيث تعددت جرائمه بحسب معلومات مؤكدة حيث سبق للطبيب إجراء عمليتين جراحيتين أحدهما في الجانب الأيسر والاخرى في الجانب الأيمن بحثا عن الزائدة الدودية.

مصادر محلية أفادت بأن الأهالي أطلقوا نداء استغاثة طالبين من الجهات الرسمية سرعة التدخل لضبط الجاني وتقديمه للعدالة مهددين في الوقت نفسه بملاقحته قضائيا.

*المصدر مجلة اليمن الطبية