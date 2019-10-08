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عدن - ياسمين التهامي - سياسي سعودي يتهم الامارات بتقوية الحوثيين واطالة بقاء المليشيا

خاص إتهم السياسي السعودي سلطان الطيار الإمارات بتقوية موقف الحوثي وفتح الثغرات وإطالة بقاء جماعة الحوثيين. Advertisements وقال الطيار على صفحته بتويتر"إذا طُلب من الحوثي تسليم صنعاء للشرعية قال فلتسلم الامارات لها عدن أولا وإذا قيل له ألغي الميليشيات خارج الدولة قال فلتلغي الإمارات ميليشيات الانفصال أولا وإذا قيل له توقف عن قصف الحكومة قال فلتتوقف الإمارات عن قصف جيش الحكومة أولا وهكذا يفتح له بعضنا ثغرات تقوي موقفه وتطيل بقاءه"

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