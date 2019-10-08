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عدن - ياسمين التهامي - سياسي إماراتي يعبر عن خوفه من الجيش بتعز ويهاجم السفارة اليمنية بامريكا

خاص

قال السياسي الإماراتي خلفان الكعبي أن قوات الإصلاح تحشد قوتها من تعز بإتجاه لحج ووجهت قواتها إلى منطقة التربة على حدود لحج،في إشارة منه للقيام بإستعدادات لاقتحام مناطق سيطرة المجلس الإنتقالي . Advertisements وأكد الكعبي أن السفارة اليمنية بالولايات المتحدة،تنظم مسيرة للنيل من التحالف ،في إشارة منه لمسيرة دعا لها أبناء الجالية اليمنية لرفض ممارسات الإمارات باليمن. وحسب الكعبي فبحال أوقف التحالف دعمه للحكومة لوجد أعضاء السفارة وموظفي السفارة اليمنية أنفسهم مشردون. وتظاهرت الجاليات اليمنية في معظم عواصم العالم للتنديد بممارسات الإمارات باليمن وسعيها لتقسيم البلاد ودعم المتمردين.

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