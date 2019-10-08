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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قطر تصحو الان على كارثة مروعة .. الديوان الاميري يتعرض لهجوم مسلح .. انفجارات عنيفة تهز الدوحة ومصير مجهول للشيخ تميم ..«شاهد فيديو وصور مباشرة الان»

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كانت هذه تفاصيل خبر قطر تصحو الان على كارثة مروعة .. الديوان الاميري يتعرض لهجوم مسلح .. انفجارات عنيفة تهز الدوحة ومصير مجهول للشيخ تميم ..«شاهد فيديو وصور مباشرة الان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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