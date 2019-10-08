شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم : لن تصدق كيف أصبحت الفنانة السعودية ريم عبدالله بعد عملية تجميل في الوجه .. شاهد من شبهت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة ريم عبد الله بعد عملية التجميل الأخيرة، حيث أجرت عملية جراحية تجميلية في الوجه، ولكنّ الغريب في الأمر أنّ شكلها قد اختلف تمامًا عما كانت عليه وباتت مُقاربة في الشبه للإعلامية الكويتية أمل العوضي، وهذا ما أثار الكثير من الدّهشة والتساؤلات من قبل المتابعين حول حقيقة اجراء ريم عبد الله عملية تجميل في وجهها، وقد تبيّن بانّها بالفعل قد أقدمت على هذا، وقد تمّ نشر صورة لها بالمُقارنة مع أمل العوضي، وبات الشبه بينهما ملحوظ.

وتصدّر وسم #امل_العوضي على ترند تويتر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو صادم : لن تصدق كيف أصبحت الفنانة السعودية ريم عبدالله بعد عملية تجميل في الوجه .. شاهد من شبهت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.