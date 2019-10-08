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صنعاء - ياسمين الخيامي - 4 مخالفات تجنبها واحذر من الوقوع فيها لأن عقوبتها السجن والترحيل الفوري ( تعرف على المخالفات التي تعرضك للسجن والترحيل )

2019/10/08 الساعة 06:02 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



شرعت وزارة الداخلية الكويتية في تطبيق عقوبات صارمة على مخالفي قواعد المرور في الدولة الخليجية، لتصل إلى السجن والإبعاد في حال تجاوز عدد النقاط المرورية المسموح بها. ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أمنية، إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور، اللواء جمال الصايغ، وجه تعميمًا إلى إدارة المخالفات في قطاع المرور بضرورة تفعيل نظام النقاط في المخالفات، لا سيما الجسيمة التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو عرقلة حركة السير في البلاد. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: -------------------------------------------------------------------------------------------------- ويتضمن التعميم "ضرورة تطبيق عقوبة الإبعاد الفوري للوافدين في 4 حالات، عند القيادة تحت تأثير الكحول، أو بلا رخصة، فضلاً عن إبعادهم عند استنفاد النقاط المرورية في حال كسر الإشارة الحمراء، أو تجاوز السرعة". ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 4 ملايين و800 ألف، بينهم نحو 3 ملايين و393 ألفًا من المقيمين، من ضمنهم عمالة منزلية بحدود 680 ألفًا، وتشكل الجالية الهندية العدد الأكبر منهم بنحو مليون شخص، بحسب تقديرات السفارة الهندية لدى البلاد.



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