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صنعاء - ياسمين الخيامي - الامارات تستفز مشاعر ابناء الجنوب وتمسح بكرامة الانتقالي الارض وتقدم على هذه الخطوة التي جعلت الجنوبيين يحتقرون الزبيدي( لن تصدق ما فعلته القوات الاماراتية ) 2019/10/08 الساعة 05:31 صباحاً (الخليج 365 - متابعات ) -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: --------------------------------------------------------------------------------------------------br /> في خطوة استفزازية ارادات القوات الاماراتية ان توضح للجميع انها هي من يتحكم بسير العملات العسكرية في الجنوب واصبحت هي صاحبة الكلمة الفصل في تحديد ما هو صائب وما هو خاطيء وما المجلس الانتقالي الا كومبارس عليه ان يتسلم الدراهم الاماراتية ويلتزم الصمت التام دون امتلاك اي قرار باستثناء تغريدات على تويتر لا تسمن ولا تغني من جوع .

فقد اتهمت دولة الإمارات المشاركة في التحالف العربي قادة في مليشياتها المسلحة بعدن بالخيانة وقامت بإقالتهم.

وقالت مصادر مطلعة إن عمليات القوات الإماراتية في العاصمة المؤقتة عدن أجرت تغييرات في هيكل ما يُعرف بألوية الحزام الأمني إحدى تشكيلات مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

وأضافت المصادر أن التغييرات شملت قائد معسكر الشعب(القاعدة الإدارية لألوية الحزام الأمني) ورئيس عمليات تلك الألوية المدعو محمود سالم وذلك بعد إتهامه بالخيانة خلال الحرب الأخيرة التي خاضتها مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً مع قوات الحكومة الشرعية.

وأشارت إلى أن محمود سالم أُتهم بعقد صفقة مع وزير الداخلية بالحكومة الشرعية وقام على إثرها بتسليم مواقع تابعة للحزام الأمني ومن بينها معسكر الشعب.

وبينت المصادر أن عمليات القوات الإماراتية قامت بتعيين محسن الوالي والذي يعمل مسؤولاً مالياً لألوية الحزام الأمني بديلاً لمحمود سالم في ترأس عمليات الحزام الأمني.

يُذكر أن معسكر القاعدة الادارية للحزام الامني في منطقة الشعب بالبريقة سقط أواخر اغسطس/ اب المنصرم بعد ان تقدمت القوات الحكومية في محافظة أبين ووصلت للمدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن.

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