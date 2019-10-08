شكرا لبحثكم عن خبر سفارة القاهرة تبيع منح ابناء الدبلوماسيين.. المقعد بـ 12 الف دولار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي اقدام سفارة بلادنا في القاهرة على بيع منح المتفوقين على أبناء التجار بمبلغ 12 الف دولار للمقعد الواحد.

وبحسب المصدر تم بيع 3 منح من قائمة أبناء الدبلوماسيين الحائزين على منح السفارة بدلا عن أوائل الجمهورية في الثانوية العامة.

وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب وزير التعليم العالي أ..د خالد الوصابي وعضوية السفير مروان نعمان مستشار وزير الخارجية، و د ضياء محيرز مستشار وزير التعليم العالي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق في الممارسات التي تقوم بها السفارة اليمنية بمصر والتي يشكي منها اليمنيين المقيمين في جمهورية مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة القاهرة تبيع منح ابناء الدبلوماسيين.. المقعد بـ 12 الف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.