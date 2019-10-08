شكرا لبحثكم عن خبر هكذا دافع "تركي آل الشيخ" عن شاب يمني، عقب حملة سعودية دعت إلى طرده من المملكة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دافع رئيس هيئة الترفيه السعودية "تركي آل الشيخ"، السبت، عن شاب يمني الأصل من مواليد السعودية، بعد تعرضه لحملة شرسة على السوشال ميديا.

ونشر ناشطون صورة تظهر الناشط وصانع المحتوى عمر حسين، إلى جانب المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينهو، الذي زار جدة مؤخرا، وكان لافتا عبارة "أحتاج أهج" على قميص حسين.

وقال سعوديون إن حسين قُدم على حساب أبناء البلد، كدليل سياحي لمورينهو، ومما زاد باستفزازهم العبارة التي توحي بأن الناشط اليمني الذي ولد وترعرع في المملكة، يرغب في مغادرتها.

سلمان البديني ..@twaqee3 هذا مورينيو مدرب عالمي معروف يرافق (المرشد السياحي) عمر حسين في جده، لو سأل مروينيو عمر حسين عن معنى الكلام المكتوب على صدره (احتاج اهج) فماذا ستكون وجهة نظره من المرشد الذي يحتاج للهرب من الدولة التي يُرشده بها !

وماذا ستكون ردة فعله لو علم ان المرشدين السياحيين اجانب ! هذا مورينيو مدرب عالمي معروف يرافق (المرشد السياحي) عمر حسين في جده، لو سأل مروينيو عمر حسين عن معنى الكلام المكتوب على صدره (احتاج اهج) فماذا ستكون وجهة نظره من المرشد الذي يحتاج للهرب من الدولة التي يُرشده بها !

وماذا ستكون ردة فعله لو علم ان المرشدين السياحيين اجانب ! pic.twitter.com/zo4iw2hzMz — سلمان البديني .. (@twaqee3) October 4, 2019 760 people are talking about this

مشعل الخالدي@meshaluk احتاج اهج؟ يفترض انه دليل سياحي يرافق مورينيو لشجيع السياحة في المملكة! متدرب السفارات وأكاديميات عزمي هذا يعلم جيدا ان مورينيو شخصية عالمية ويتابعه آلاف المعجبين وتلاحقه الكاميرات وصور زيارته للسعودية ستنتشر بكثافة ولهذا اختار هذه الحدث بعناية لإيصال رسالة "احتاج اهج"! احتاج اهج؟ يفترض انه دليل سياحي يرافق مورينيو لشجيع السياحة في المملكة!



متدرب السفارات وأكاديميات عزمي هذا يعلم جيدا ان مورينيو شخصية عالمية ويتابعه آلاف المعجبين وتلاحقه الكاميرات وصور زيارته للسعودية ستنتشر بكثافة ولهذا اختار هذه الحدث بعناية لإيصال رسالة "احتاج اهج"! pic.twitter.com/UyYVEH01Uh — مشعل الخالدي (@meshaluk) October 4, 2019 4,326 people are talking about this

وانتقد "آلً الشيخ" الحملة ووصفها بالعنصرية قائلا: "بسأل سؤال وتحملوني... ويمكن اتعرض لهجوم عليه (متعود)، اللحين مشهور السوشل ميديا "عمر" أخطأ، ليه مانتكلم على الخطأ بس".

TURKI ALALSHIKH ✔ @Turki_alalshikh Advertisements بسأل سؤال وتحملوني ... ويمكن اتعرض لهجوم عليه ( متعود) اللحين مشهور السوشل ميديا عمر اخطاء ... ليه مانتكلم على الخطاء بس ... ليه نتكلم عن الجنسيه او الاهل؟! اللحين احنا السعوديين نتضايق اذا احد عاملنا بعنصريه في السفر ! ليه مانطبق نفس الي نتمناه لنا علينا في بلدنا! 30K people are talking about this

وواصل "تركي" انتقاده: ليش نتكلم عن الجنسية أو الأهل، الحين احنا السعوديين نتضايق إذا احد عاملنا بعنصرية في السفر؛ ليه مانطبق نفس الي نتمناه لنا علينا في بلدنا!

فيما أعاد مغردون تغريدات قديمة لعمر حسين، وزوجته، هاجما فيها السياسات الحكومية، وصورا أخرى له مع الداعية المعقتل سلمان العودة، كدليل على "خيانته"، بحسب رأيهم.

عبدالله الطويلعي@abdullah113438 الإعلاميان اليمنيان

عمر حسين

بدر صالح

.

مرشد سياحي وإلا ما هو مرشد سياحي

الواضح بأنكما في جميع حديثكما وفيديوهاتكما تتحدثان عن وطننا وقضاياه الداخلية!!

.

بودي أن تتطرقا بمحادثاتكم وفيديوهاتكم عن وطنكما اليمن وتكونان إعلاميان ومرشدان سياحيان فيه

.

المفترض ألا تنسوا وطنكم اليمن الإعلاميان اليمنيان

عمر حسين

بدر صالح

.

مرشد سياحي وإلا ما هو مرشد سياحي

الواضح بأنكما في جميع حديثكما وفيديوهاتكما تتحدثان عن وطننا وقضاياه الداخلية!!

.

بودي أن تتطرقا بمحادثاتكم وفيديوهاتكم عن وطنكما اليمن وتكونان إعلاميان ومرشدان سياحيان فيه

.

المفترض ألا تنسوا وطنكم اليمن pic.twitter.com/IEmeGnt2Qb — عبدالله الطويلعي (@abdullah113438) October 4, 2019 545 people are talking about this

بدوره، رد عمر حسين على الهجمة الشرسة ضده، قائلا إنه ليس مرشدا سياحيا، ولم يكن له ارتباط بأي جهة حكومية.

عمو عمر Omar Hussein ✔ @omarhuss عشان الناس اللي تداولت صور التشيرت

أحب أوضح :

أنا لست مرشد سياحي ولا يحزنون ..

ولا علاقة لي بأي جهة حكومية

اشتغل في شركة كان لها ( ترتيب بسيط في الزيارة ) شفت المدرب العالمي مورينيو

وحبيت أتصور معاه لأني أحب شخصيته حتى في الصورة ماهو معطيني وجه 4,159 people are talking about this

المصدر: تعز أونلاين