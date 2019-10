هكذا دافع "تركي آل الشيخ" عن شاب يمني، عقب حملة سعودية دعت إلى طرده من المملكة!

سلمان البديني ..@twaqee3 هذا مورينيو مدرب عالمي معروف يرافق (المرشد السياحي) عمر حسين في جده، لو سأل مروينيو عمر حسين عن معنى الكلام المكتوب على صدره (احتاج اهج) فماذا ستكون وجهة نظره من المرشد الذي يحتاج للهرب من الدولة التي يُرشده بها !

pic.twitter.com/zo4iw2hzMz — سلمان البديني .. (@twaqee3) October 4, 2019

