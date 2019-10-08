شكرا لبحثكم عن خبر الفنانة اصالة تتغزل بصوت فنان يمني صغير .. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت النجمة أصالة فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهر من خلاله ولد صغير أسمه عمر، وهو يغني.

وأعربت أصالة عن شدة إعجابها بصوته قائلة: "ماأحلاك ياروح قلبي وياأجمل صوت وروح يابائع الحُبّ وبائع الطّيبه وبائع الفرح ياإبني عمر بائع الماء مو معقول مو معقول هالجمال".

يذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان "في قربك"، ويضم الألبوم 10 أغاني، أبرزهم: "جابوا سيرتة"، "جدا جدا"، "حاجة ماتخصكش"، "حالة كركبة"، "نكتة بايخة"، "يوم يومين".