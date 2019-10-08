شكرا لبحثكم عن خبر القطاع الخاص بصنعاء يطلق نداء عاجل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي، بصنعاء، الاثنين، نداء استغاثة عاجل الى الامم المتحدة وكافة دول العالم.

وقال اتحاد الغرف التجارية والصناعيةـ خلال مؤتمر صحفي، أن " نصف عدد المصانع في اليمن متوقف حاليا بعد شح المشتقات النفطية ونفاد المخزون لدى القطاع الصناعي والتجاري والخدمي، الامر الذي أثر على كافة القطاعات والخدمات الحيوية".

واشار الاتحاد الى أن القطاع الخاص يدير النشاط الاقتصادي بكله في اليمن ويصل عمله بنسبة 90 بالمائة من الانتاج الصناعي والخدمي وقطاعات النقل والزراعة وما فيها من تفرعات وأنشطة والتي تأثرت جميعها نتيجة نفاد المخزون وتأخر الإمداد من المشتقات النفطية .

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وكانت شركة النفط بصنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، دقت ناقوس الخطر، واعلنت قرب نفاذ مخزونها من المشتقات خلال الأيام القليلة القادمة.

وتشهد العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، أزمة تموينية خانقة للأسبوع الثاني، ناتجة عن أزمة المشتقات التي يكتوي بنارها غالبية المواطنين البسطاء.