شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. مليشيا الحوثي تفتتح أول جامعة يمنية دون أبواب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في استخفاف بالتعليم العام والجامعي والمهني، تستعد مليشيا الحوثي، خلال الايام القادمة، لافتتاح أول جامعة يمنية، في أحد المحافظات اليمنية، دون أبواب ولا شبابيك، مكتفية بوضع لوحات المكاتب على مباني عتيقة وغير مهيأة للتعلم، لايهام اتباعها ومراضاتهم بمناصب وهمية، وتعيينات غير أكاديمية مشكوك في تأهيلها.

رئيس ما يسمى جامعة جبلة للعلوم الطبية، المعين من المليشيا، الدكتور عبدالله المطري، قال أن الجامعة ستدشن عامها الدراسي خلال الأيام المقبلة بكليات المختبرات الطبية والتمريض والقبالة بطاقة استيعابية لكل كلية بـ 60 طالبا وطالبة.

و أصدرت المليشيا مطلع العام الجاري، قرارا بإنشاء جامعة جبلة للعلوم الطبية في محافظة إب، يكون مقرها بمدينة جبلة وتلحق بها كلية الطب التابعة لجامعة إب ومستشفى جبلة العام، ويحق لها انشاء كليات وأقسام في نطاق المحافظة.

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ويأتي الاعلان عن الافتتاح كسابقة اصدار القرار بإنشاء الجامعة، بعد عامين من إنشاء كلية طب في جامعة إب، رغم انعدام الإمكانات المادية والبشرية لإنشاء الكلية، ناهيك عن افتتاح جامعة، الأمر الذي أثار استهجان وسخرية كثير من المراقبين.