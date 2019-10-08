انتخاب اليمن نائب رئيس اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

مبروك لليمن إنتخابها نائبًا لرئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط في الدورة ٢٣ لإجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية.



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منظمة السياحة العالمية هي إحدى هيئات الأمم المتحدة، المنعقدة في سان بطرسبرج بروسيا خلال الفترة من ٩ حتى ١٣ سبتمبر ٢٠١٩.

وقد تمكن الوفد اليمني من إقناع قيادة المنظمة لإتاحة الفرصة بالمشاركة في الدورة، بعد أن كان مهدد بوقف العضوية وعدم السماح بالمشاركة للتخلف عن دفع الإشتراكات السنوية التي كنا قد نجحنا في تقسيط متخلفاتها لمدة ١٨سنة على مدى ثلاثين عام.