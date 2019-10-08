شكرا لبحثكم عن خبر ”معياد” يرد على من وصفها بـ”قوى الفساد” ويوجه دعوة لتحقيق دولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه رئيس اللجنة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي السابق، حافظ معياد، مساء الاثنين، دعوة للجنة التحقيق الدولية لمراجعة أعماله في البنك المركزي واللجنة الاقتصادية.

وأكد معياد، في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه "المشهد اليمني"، على أن "قوى الفساد أن تتقي الله في هذا الوطن المنكوب بها وأن توفر الأموال التي تدفعها لتمويل حملاتها المتكررة ضده لما فيه مصلحة اليمن وجبر جزء من الضرر الكبير الذي تسببت به لليمن".

وناشد معياد رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية بالصورة التي تنهي الالتباس الحاصل وتحقق الأهداف المرجوة من تشكيلها.

وأضاف معياد: لقد نبهنا مرارا وتكرارا بعدم استخدام اسم اللجنة في أعمال لم تعرض عليها ولم تقرها وليست في مجال اختصاصها بل هي من أعمال الأجهزة التنفيذية في الحكومة والدولة .

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وتابع: نظرًا لما احدثه قرار تعيين رئيس اللجنة الاقتصادية محافظاً للبنك المركزي من اشكالية قانونية، فقد أدى ذلك الى عدم قيام اللجنة بالمهام المناطة بها بالشكل المطلوب، وهناك مكتب فني معين بقرار من مكتب الرئيس، وهو الذي تحمل العمل كاملا.

وعبر معياد عن أسفه إزاء عودة قوى الفساد والافساد في الأرض-حد وصفه- الى تبني حملات إعلامية مفضوحة وهذه المرة من باب اللجنة الاقتصادية والاعمال المنسوبة اليها مستغلة اللغط حول ما يتم عمله ونشره وإعلانه باسم اللجنة الاقتصادية، والتي كان آخرها الحديث عن التعاقد مع شركة فاحصة وحيدة قبل استكمال تأهيل بقية الشركات المتخصصة التي تم دعوتها.

وكان نشطاء واعلاميين، اتهموا اللجنة الاقتصادية التي تشكلت في أغسطس 2018، برئاسة حافظ معياد، بانحراف مهامها من تقديم الاستشارات إلى الاهتمام بشركات الوقود.

جدير بالذكر أن اللجنة توقف عملها منذ مارس الماضي ولم تعد تمارس أي مهام وأعضائها.