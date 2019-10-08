اخبار الخليج / اخبار اليمن

القوات المشتركة تحقق نصر جديد في جبهة الضالع

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تحقق نصر جديد في جبهة الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية ان القوات المشتركة حققت انتصارات جديدة على مليشيات الحوثي في شمال محافظة الضالع.

وأكد مصدر عسكري أن القوات المشتركة قامت بالسيطرة على موقع مالك غرب القفلة، مشيرا إلى أنها تقدمت صوب الجعدانة وبيت الزيدي في الضالع.

وبحسب المصدر فقد استطاعت القوات المشتركة من جهة أخرى، أن تكسر زحف للمليشيا الانقلابية في حجر والريبي، مكبدة الانقلابيين خسائر فادحة.

Advertisements

وكانت القوات المشتركة ، قد تمكنت أمس الأول من قتل وإصابة 23 من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قياديان، في جبهة حجر بمديرية قعطبة.

وتشهد جبهة الضالع معارك عنيفة منذ مايزيد عن 6 اشهر بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة تحقق نصر جديد في جبهة الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا