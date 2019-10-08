شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تحقق نصر جديد في جبهة الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية ان القوات المشتركة حققت انتصارات جديدة على مليشيات الحوثي في شمال محافظة الضالع.

وأكد مصدر عسكري أن القوات المشتركة قامت بالسيطرة على موقع مالك غرب القفلة، مشيرا إلى أنها تقدمت صوب الجعدانة وبيت الزيدي في الضالع.

وبحسب المصدر فقد استطاعت القوات المشتركة من جهة أخرى، أن تكسر زحف للمليشيا الانقلابية في حجر والريبي، مكبدة الانقلابيين خسائر فادحة.

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وكانت القوات المشتركة ، قد تمكنت أمس الأول من قتل وإصابة 23 من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قياديان، في جبهة حجر بمديرية قعطبة.

وتشهد جبهة الضالع معارك عنيفة منذ مايزيد عن 6 اشهر بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي