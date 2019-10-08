شكرا لبحثكم عن خبر الشرطة الروسية تعتقل ثلاثة طلاب يمنيين بطلب من السفارة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استدعت السفارة اليمنية في موسكو الشرطة الروسية، الاثنين، وذلك لمنع الطلاب من الاعتصام أمام بوابة السفارة.

وقامت الشرطة الروسية بإعتقال ثلاثة طلبة يمنيين من بوابة السفارة.

وقال رئيس اتحاد الطلبة اليمنيين في موسكو "ردفان الماس"، ان السفارة أغلقت أبوابها في وجه الطلاب الذين حضروا تلبية لدعوة الملحقية الثقافية، فقرر الطلاب تنفيذ وقفة احتجاجية، إلا أن السفارة استدعت الشرطة التي اعتقلت ثلاثة طلاب هم"يوسف مرعي و واس شريف، وطالب ثالث لم يسمه".

وقال يوسف مرعي في منشور على حسابه بفيسبوك قبل ساعة من احتجازه، ان رؤساء الروابط الطلابية حضروا للاجتماع مع الملحق الثقافي ومدير عام قطاع البعثات في وزارة التعليم العالي سالم صالح الطاهري، لمناقشة اوضاع الطلاب.

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وأضاف مرعي، ان السفير أحمد سالم الوحيشي ‎أغلق "أبواب السفارة اليمنية أمام رؤساء الروابط.. أمام الطلاب الجائعين المنقطعة مستحقاتهم لما يقارب العام".

وكانت ثلاث طالبات يمنيات نفذن اعتصاما بالقرب من السفارة في موسكوا للمطالبة بمستحقاتهن المالية، وتوقف اعتصامهن امس الاحد بعد تعهد رئاسة الوزراء بحل مشكلتهن.

وتتصاعد مشكلات الطلبة اليمنيين في الخارج في ظل فساد في المنح الدراسية والمكافئات المالية، وتداخل في عمل السفارات ومندوبي وزارة التعليم العالي.