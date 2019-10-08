شكرا لبحثكم عن خبر القربي يوجه رسالة لـ”الاشتراكي اليمني” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وجه الدكتور أبو بكر القربي، الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الاثنين، رسالة للحزب الاشتراكي اليمني.
وقال الدكتور القربي في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، رصدها "المشهد اليمني" أن "كلمة الاخ يحي أبو اصبع في الذكرى الـ ٤١ لتأسيس الحزب الاشتراكي اليمني من أفضل ما سمعت لقيادي اشتراكي منذ ٢٠١١ لأنه تجنب خطاب الانتقام و الثأر و عقد صراعات الماضي الى حد كبير و دعا الى المصالحة وبناء الدولة ورفض الفرض للحلول وسياسة الإقصاء و الصراع الأيديولوجي".
وختم القربي تغريدته قائلا: "فتحية للاشتراكي الجديد".
وكان الدكتور يحي أبو اصبع رئيس اللجنة المركزية بالحزب الاشتراكي، تقدم بمبادرة لايقاف الحرب في اليمن والبدء بمصالحة وطنية وبناء جيش وطني يمني حديث، وعدم فرض الحلول الجاهزة.
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