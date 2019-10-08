شكرا لبحثكم عن خبر شبوة.. مصلحة الجوازات تستأنف أعمالها بعد شهرين من التوقف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاودت مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة شبوة، صباح الاثنين، تدشين العمل في المصلحة بعد توقف دام شهرين.

وجاء التدشين بعد إصلاح الأجهزة التي تسببت في ايقاف العمل، اضافة الى حصول المحافظة على عشرة الف جواز جديد بعد نفاذ الدفعات السابقة .

ومن شأن العملية أن تسهل الكثير من معاملات المواطنين في المحافظة والمحافظات المجاورة.

وتشهد محافظة شبوة إقبال كبير على مصلحة الهجرة والجوازات من جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم التعامل مع جميع المواطنين والراغبين في الحصول على جواز سفر بشكل متساوي.