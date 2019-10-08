شكرا لبحثكم عن خبر تعيينات حوثية جديدة في رئاسة الوزراء والمحافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدرت مليشيات الحوثيين الاحد قرارات جديدة قضت بتعيين عدد من سلالتها في مناصب عليا في الدولة.

وحسب وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين بأن مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي اصدر قرارات بتعيين د.حسين مقبولي نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، وهاشم إسماعيل علي أحمد مستشارا لرئيس المجلس السياسي الأعلى بدرجة نائب رئيس الوزراء، وعامر المراني محافظا لمحافظة الجوف.



وتسعى مليشيات الحوثي في استكمال السيطرة على مفاصل الدولة وحوثنتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها من خلال قرارات تعيينات .