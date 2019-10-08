شكرا لبحثكم عن خبر وفاة المفكر” ياسين ناشر” بعد معاناة مع المرض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعى عدد من رجال الفكر والثقافة والقانون المفكر الوطني ياسين ناشر الذي وافته المنية الأحد.

وقالت مصادر مقربة من ناشر أنه توفي اثر إصابته بجلطة في الدماغ نقل على اثرها الى المستشفى ودخل في غيبوبة منذ أسبوع .

وعانى ناشر من أمراض القلب على مدى30 عاما الماضية.

وعبّر كثير من المفكرين والصحفيين والكتاب عن حزنهم الشديد عن فقدان الفقيد في منصات التواصل الاجتماعي.