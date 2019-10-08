شكرا لبحثكم عن خبر وفاة المفكر” ياسين ناشر” بعد معاناة مع المرض والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نعى عدد من رجال الفكر والثقافة والقانون المفكر الوطني ياسين ناشر الذي وافته المنية الأحد.
وقالت مصادر مقربة من ناشر أنه توفي اثر إصابته بجلطة في الدماغ نقل على اثرها الى المستشفى ودخل في غيبوبة منذ أسبوع .
وعانى ناشر من أمراض القلب على مدى30 عاما الماضية.
وعبّر كثير من المفكرين والصحفيين والكتاب عن حزنهم الشديد عن فقدان الفقيد في منصات التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المفكر” ياسين ناشر” بعد معاناة مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.