شكرا لبحثكم عن خبر مقتل شيخ قبلي في ذمار برصاص شقيقه..تعرف على السبب؟ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مواطن الأحد على قتل شقيقه الشيخ في إحدى بلدات محافظة ذمار ، جنوب صنعاء.
وقالت مصادر محلية، إن عاقل الحصين وجبل الدار، لقي مصرعه على يد شقيقه الذي قتل نفسه مباشرة في قرية الحصين جنوب ذمار وسط اليمن.
وأضافت المصادر إن الشيخ "محمد حمود عمران" قتل الأحد 6 أكتوبر، برصاص شقيقه بعد خلاف بينهم دام سنين على ورث.
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