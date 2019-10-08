شكرا لبحثكم عن خبر ”أصالة نصري“ والطفل بائع الماء اليمني.. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علقت الفنانة السورية أصالة نصري على الطفل اليمني والموهوب عمرو أحمد والمعروف ب(بائع الماء) بأنه أجمل صوت وروح وبائع الفرح.

حيث نشرت النجمة أصالة نصري منشورا على صفحتها على الفيس بوك تضمن المنشور مقطع فيديو للطفل اليمني عمرو أحمد وارفقت مع الفيديو تعليقا قالت فيه : ماأحلاك ياروح قلبي وياأجمل صوت وروح يابائع الحُبّ وبائع الطّيبه وبائع الفرح ياإبني عمر بائع الماء مو معقول مو معقول هالجمال

#بائع_الماء #اليمن.

يشار إلى أنه انتشر مؤخراً فيديوهات للطفلٍ عمرو احمد على وسائل التواصل الأجتماعي وهو يغني والذي أدهش الجميع بصوته النادر رغم صغر سنه , حيث أصبح الطفل عمرو والمعروف ببائع الماء محط أنظار الجميع على السوشيال ميديا ليتحول من بائع ماء صغير يتجول بين السيارات ليبيع مالديه إلى تريند يتناقل فيديوهاته الغنائية أغلب رواد التواصل الإجتماعي تحت هاشتاج #الطفل_العظيم و #بائع_الماء.