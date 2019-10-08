جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض ذكرت مصادر مقربة من حكومة المرتزقة أن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أباهيجيت جوها، شدد على ضرورة فتح الموانئ اليمنية وادخال المشتقات النفطية التي تحتجزها السعودية. حاء ذلك خلال لقاء الجنرال الهندي أبهيجيت جوها الذي تسلم مهامه رسمياً كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة خلفا للجنرال الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد، امس الاثنين بوزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير . وذكرت المصادر في تصريحها لـ الخليج 365 أنه جرى خلال اللقاء “بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، واستعراض ما تعيشه اليمن من تدهور نتيجة الحصار المفروض على البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول اممي يزور السعودية لبحث أوضاع اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.