شكرا لبحثكم عن خبر كاتب كويتي: علمنا التاريخ بأن المعارك في اليمن ليس فيها انتصارات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الكاتب الكويتي المشهور،عبدالله بشارة في مقال له نشرته جريدة "القبس" الكويتية بعنوان "ضرورات اليمن.. وقف حروب الدمار" إن التاريخ علمنا بأن المعارك في اليمن ليس فيها انتصارات.



وأضاف بشارة: التاريخ كشف على مر السنين أن لم يكسب أي طرف من تواجده على جبال اليمن مع الألفة الدائمة بين شعب اليمن وقسوة الحياة.

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وأشار إلى أن أبلغ الدروس التي أفرزتها حرب اليمن أنه لا مكان لمن يتحكم باليمن ويتصور قدرته على تجاوز طباع اليمن في بيئته، ويحلم بتطويع إرادة شعب اليمن.



وأوضح في مقاله أنه لم يعد بالإمكان مواصلة الهدم، فما تبقى سالماً قليلاً جداً، لا مفر من الحفاظ عليه، لا سيما مع تصاعد الأعياء وضجر العالم من حرب بلا نصر، وأكثر ما فيها وضوحاً استحالة الفوز وضرورات السلام في صيغة تضم جماعية الأطراف التي تمثل قوى لا يمكن تجاهلها في تركيبة المستقبل.



واختتم مقاله مؤكداً بأن حقائق اليمن في ضرورة إلى لم الجميع بنظام توافقي وخطاب سياسي يمني يتجه إلى الجوار المعطي مترابطاً معه في حسن جوار فعال، مع مؤشرات باستئناف الحوار بين الأطراف المعنية تحت إشراف ممثل الأمم المتحدة الذي عاد إلى اليمن في الأسبوع الماضي.