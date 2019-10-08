شكرا لبحثكم عن خبر يحاكي جامع الصالح بصنعاء .. شاهد مسجد الجبوب في ريمة لوحة فنية يمنية في العصر الحديث والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً في غاية الروعة والجمال، لمسجد "الجبوب" بمحافظة ريمة غرب اليمن . وبحسب النشطاء فإن المسجد لازال قيد الإنشاء، وتجري الترتيبات النهائية لافتتاح في الأيام القادمة. Advertisements واظهرت الصور مسجد " الجبوب" في لوحة فنية يمنية رائعة، وتحفة معمارية مطرزة بالنقوش العربية الاصيلة في العصر الحديث، ووفقاً لأقوال النشطاء فإن المسجد أسس بنمط مشابه تماما لجامع "الصالح" بصنعاء. وأعتبر النشطاء أن هذا مسجد "الجبوب" سيكون أحد المعالم الإسلامية في اليمن وأول مكان روحاني يتميز بهذا الألق والجمال في محافظة ريمة.

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