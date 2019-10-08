مشاهد جديدة من المرحلة الأولى لعملية “نصر من الله”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

وزع الإعلام الحربي الاثنين، مشاهد جديدة استكمالا لتفاصيل المرحلة الأولى من عملية “نصر من الله” التي نفذها مجاهدو الجيش واللجان الشعبية في محور نجران خلال الفترة الماضية.

وكشفت المشاهد الجديدة تفاصيل جديدة للعملية حيث أظهرت جانبا من التكتيك الحربي الذي انتهجه مجاهدو الجيش واللجان لإسقاط مواقع وتحصينات قوات العدو خلال تنفيذ العملية.

وأظهرت المشاهد جانبا من حوارات المجاهدين مع أسرى العدو خلال تسليمهم أنفسهم والتعامل الإنساني الراقي للمجاهدين مع الأسرى الذين قدموا لهم المأكل والمشرب والرعاية الصحية للأسرى المصابين.

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ووثقت المشاهد بعضا من غارات طيران العدوان التي استهدفت جموع الأسرى أثناء تسليمهم أنفسهم بعد أن أطبق المجاهدون عليهم، حيث استهدف طيران العدوان بعشرات الغارات أسراه ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم.

ورصدت المشاهد عددا من أسرى العدو من الأطفال الذين زجت بهم قوى العدوان في المعركة رغم صغر سنهم التي لم تتجاوز سن الخامسة عشر، في جريمة جديدة للعدوان بحق الطفولة التي باتت تجارة رابحة لتجار الحروب وأسيادهم.