القطاع الصناعي والتجاري يتكبد المزيد من الخسائر نتيجة منع المشتقات النفطية من دخول اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

توقف اكثر من 350 مصنعا وفقدان 980 الف عامل لمصادر ارزاقهم احصائيات اعلنتها وزارة الصناعة والتجارة في مؤتمر صحفي عقدته للوقوف على اخر مستجدات ازمة المشتقات النفطية التي اثرت تداعياتها على القطاع الاقتصادي والمستوى الانساني منها توقف امدادات الاسواق الغذائية والدوائية وزيادة اسعار السلع وتعطل الاستثمار في القطاع الخاص.

مسؤلون في القطاعات الخدمية طالبوا الامم المتحدة والمنظمات الدولية بادانة ممارسات العدوان اللاانسانية والاصرار على احداث كارثة فعلية في البلاد على كافة الاصعدة، بتعقيد بل وايقاف الخدمات الاساسية للضغط على اليمنيين والعبث بحياتهم.

ولاتنتهي تداعيات الازمة هنا فالكثير من المعامل والمخابز والمحلات والمحطات اغلقت ابوابها لنفاد الوقود اللازم لتشغيلها اضافة الى تغيب المواطنين عن اعمالهم وتاخر انجاز مهامهم نتيجة انتظارهم لايام في طوابير طويلة للحصول على كميات محدودة من المشتقات النفطية.