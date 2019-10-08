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عدن - ياسمين التهامي - حارس واخر عامل نظافة يقومان باغتصاب امراة في الامارات حتى الموت..صور
شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي جريمة اغتصاب وقتل مروّعة ضحيتها امرأة متزوجة، فيما تبين أن الجُناة حارس بناية وعامل تنظيف سيارات، وقد أيدت المحكمة العليا حكمًا يقضي بإعدامهما.
وأقرّ كل من الحارس والعامل بجريمتهما، مبينين أن المجني عليها تقطن في البناية ذاتها، وأنهما خططا لارتكاب الواقعة قبل 4 أيام من جريمتهما.
في التفاصيل، فقد طرق حارس البناية باب شقة المجني عليها، وعندما فتحت له الباب، دفعها بقوة برفقة عامل التنظيف، ودخلا إلى الشقة، وقيّدا حركة المرأة، وسحباها إلى داخل غرفة النوم، ثم طرحاها أرضا واغتصباها.
وقال الجانيان إن ”الضحية واصلت مقاومتهما؛ ما دفعهما لوضع قطعة قماش على فمها، وضغط كل منهما على القطعة مدة 5 دقائق تقريبًا، حتى فارقت الحياة“.
وأكد حارس البناية أنهما أقدما على قتلها، حتى لا تخبر زوجها أو الشرطة بما حدث. بحسب صحيفة ”الإمارت اليوم“
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