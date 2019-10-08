شكرا لمتابعة خبر عن وكالة دولية تطلق هذا التحذير العاجل ..امنع زوجتك وبناتك واخواتك من هذا العمل الذي تمارسه النساء يوميا لأنه قاتل وخطير وسيقضي عليهن وستندم طول حياتك اذا لم تمنعهن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وكالة دولية تطلق هذا التحذير العاجل ..امنع زوجتك وبناتك واخواتك من هذا العمل الذي تمارسه النساء يوميا لأنه قاتل وخطير وسيقضي عليهن وستندم طول حياتك اذا لم تمنعهن

2019/10/08 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

حذر أطباء وخبراء روس من طلاء الأظافر بعد الكشف عن مخاطر قاتلة له، وذلك لاحتوائه على مواد سامة. ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن الخبراء قولهم إنه يتم إضافة الفورمالديهايد لكي يبقى الطلاء سائلاً وديبوتيل فثاليث لكي يلمع ويوضع على الأظافر بشكل متساو، والتولوين لكي لا يتكسر الطلاء. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وقالت أولجا مولينا، المهندسة البحثية في معهد ن. د. زيلينسكي للكيمياء العضوية في الأكاديمية الروسية للعلوم : "إن مادة ديبوتيل فثاليت لها تأثير على نظام الغدد الصماء البشري والجهاز التناسلي. إنها محظورة في بعض البلدان. والفورمالديهايد هو أيضًا مركب شديد السمية. ومن المتوقع أنه يسبب السرطان". كما أوضح عالم السموم يفجيني كوفاليف، أن التأثير الخطير لجميع هذه المركبات يمكن أن يظهر بعد عشرات السنين من استخدامها، وقال: "قد يكون هناك تأثير على الكبد واحتمال أكبر للإصابة بتليف الكبد وزيادة احتمال الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الانسدادي". وبعد تاريخ انتهاء الصلاحية ، تشكل مكونات الطلاء مركبات سامة جديدة. في الوقت نفسه، يميز العديد من العاملين في صالونات طلاء الأظافر هذه المنتجات بالألوان فقط، دون الاهتمام بسلامة العبوة وتاريخ الإنتاج. كما قال شامل مغيرراموف، مدير إنتاج طلاء الأظافر إن العديد من أصحاب الصالونات ينتجون مستحضرات تجميل بأنفسهم ، ويختارون مكونات رخيصة الثمن. يوصي الأطباء استخدام الطلاء المسمى بـفري-3 أو فري -5، مما يعني أن ثلاثة أو خمسة من المواد الخطرة مستثناة من التركيبة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تشير عبوة المنتج إلى تاريخ الصلاحية بعد الفتح.

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