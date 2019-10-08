[الثلاثاء 8 أكتوبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية الثلاثاء 8 أكتوبر 2019. وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها كالتالي: رقم الرحلة: 605. خط الرحلة: القاهرة- سيئون. الإقلاع الساعة 02:00 بعد منتصف الليل الوصول الساعة 06:30 صباحاً. رقم الرحلة: 604. خط الرحلة: سيئون- القاهرة. Advertisements الإقلاع الساعة 13:00 ظهراً الوصول الساعة 15:45 عصراً. رقم الرحلة:601. خط الرحلة: القاهرة- عدن. الإقلاع الساعة 02:30 بعد منتصف الليل الوصول الساعة 07:00 صباحاً. رقم الرحلة: 600. خط الرحلة: عدن- القاهرة. الإقلاع الساعة 15:00 عصراً الوصول الساعة 17:30 مساء

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