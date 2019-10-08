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التحالف يشن غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي بالحديدة وصعدة
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365
شن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات في اليمن، الإثنين، غارات جديدة على مواقع ميليشيا الحوثي بمدينة الحديدة.
وأفادت قناة "روسيا اليوم" عبر حسابها بموقع تويتر، أن الهدوء ساد مدينة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما تجدد قصف التحالف العربي لمدن الحديدة وصعدة وحجة.
ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون في يناير من العام 2015.
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