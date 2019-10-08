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التحالف يشن غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي بالحديدة وصعدة

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التحالف يشن غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي بالحديدة وصعدة

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

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التحالف يشن غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي بالحديدة وصعدة

كتب

الخليج 365

شن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية والإمارات في اليمن، الإثنين، غارات جديدة على مواقع ميليشيا الحوثي بمدينة الحديدة.

 

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وأفادت قناة "روسيا اليوم" عبر حسابها بموقع تويتر، أن الهدوء ساد مدينة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما تجدد قصف التحالف العربي لمدن الحديدة وصعدة وحجة.

 

ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون في يناير من العام 2015.

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