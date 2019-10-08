تعرف على فساد شركة النفط بساحل حضرموت وتحايلها على الكهرباء

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - المكـلا

افاد مصدر مقرب من كهرباء ساحل حضرموت عن تحايل ومغالطات كبرى تحصل في عملية توريد المشتقات النفطية من المازوت والديزل المخصصة للكهرباء حيث تقوم شركة الاحقاف (بن دول ) بتوريد كميه اقل من الف لتر ويتم التوقيع على أن الكميه سلمت كامله وتم مطالبتهم للرئاسه بالمبلغ رغم ان الكمية ناقصه وهذا كل مره تحصل بتواطؤ من قبل السلطه المحليه بما فيها مدير شركه النفط المسؤول الأول والأخير عن الموضوع هذا .



كما انه تم توقيع العقد على توريد الكميه الاولى 8000 الف طن من المازوت وتم بيع الف طن من ماده المازوت إلى مصنع الحديد في أبين بحجه أن التاجر بن دول ملتزم إلى المصنع أبين الى أن تأتي الكميه الاخره ويتم استراجعها والى الان لم يتم ارجعها وقد تم الاستلام والأوراق من قبل شركه الكهرباء وشركه النفط بأن الكميه سلمت كامله ولم يتم خصم قيمه الف طن حتى اليوم .

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وفي موضوع اخر يتم عرقلة الكميات القادمه من مأرب على حساب الحكومه وعدم دفع قيمه الأجور من اجل توقفها توقف أو سحبها لبيعها بالسعر التجاري .

واضاف المصدر أن بترومسيله متكفله بكميه 250لتر يوميا للكهرباء بسعر 180ريال للتر وخلال الفتره الي تقدم فيها منحه من الامارات او من قبل الحكومة يتم بيعها عن طريق شركه النفط بحجه أن الكهرباء مديونه لشركه الكهرباء .

وفي هذا السياق اكد المصدر ان تم عمل لجنه جديده برئاسة الدكتور خالد العكبري لمنحة المشتقات المقدمة من الامارات بحيث لا يعلم أحد كم الكميه الي تصرف . وحسب الخبر الاول أن الكميه التي وصلت 3750طن من ماده الديزل إلى الآن فيما تم ضخ 2800طن ديزل للكهرباء الساحل الباقي لا يعلم أين مصيرها . مع تداول الكلام أنه سلم المنطقه العسكريه الثانيه . في ظل تساؤلات هل المنطقه بحاجه الى وقود الكهرباء .

كما انه يتم عرقله الشركه المحايده سيبولت لكي لاتقوم بواجباتها من قبل اللجنه الجديده خالد العكبري والعقيد عمر البكري . وأن لجنه التنسيق الرقابه على وقود الكهرباء ملتزمة الصمت وعدم فضح الفساد في حضرموت .

يشار الى انه يتم التعاقد مع شركات باسعار خياليه للمازوت الكهرباء دون الرجوع للجنه المكلفه من قبل رئاسه الوزاراء بالنظر في العقود والكميات .