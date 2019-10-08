عسكر يلتقي مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش بواشنطن

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الإثنين 7 أكتوبر 2019
وزير حقوق الإنسان محمد عسكر
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الخليج 365 - متابعات
التقى وزير حقوق الإنسان محمد عسكر الاثنين، المديرة الإقليمية لمنظمة هيومان رايتس واتش في واشنطن أندريا براسيو.
وخلال اللقاء أستعرض الوزير عسكر حالة حقوق الإنسان في اليمن وأسباب الأوضاع الحالية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي العام 2014 وما ترتب عليه من تدهور للوضع الإنساني واستمرار انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق الشعب اليمني.
وأشار وزير حقوق الإنسان لممارسات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران من تفجير منازل من يخالفها الراى وتدمير للمنشآت العامة والخاصة وتجنيد للأطفال وانتهاك لحقوق المرأة وخطف وقتل المعارضين لها فكرياً وزراعتها للألغام بشكل عبثي وعشوائي والتي أودت بحياة الكثير من المدنيين في مختلف مناطق اليمن. وأكد ان مليشيا الحوثي قد خرقت كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ابتداء بحق الإنسان في الحياة وانتهاء بأبسط الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كحق التعبير والتنقل وكسب العيش.
وشدد الوزير محمد عسكر على الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تجاه واقع حقوق الإنسان في اليمن، مؤكداً استعداد الحكومة للعمل مع المنظمات الدولية في سبيل حماية حقوق الإنسان وملاحقة منتهكيها باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.
وبدورها عبرت المديرة الإقليمية لمنظمة هيومان رايتس واتش عن استعدادها للتعاون مع وزارة حقوق الإنسان بما يضمن توفير معلومات أكثر شفافية عن واقع حقوق الإنسان في اليمن.
حضر اللقاء سفير بلادنا في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
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