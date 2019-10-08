اخبار الخليج / اخبار اليمن

عسكر يلتقي مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش بواشنطن

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الإثنين 7 أكتوبر 2019

وزير حقوق الإنسان محمد عسكر

وزير حقوق الإنسان محمد عسكر

عسكر يلتقي مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش بواشنطن

كتب

الخليج 365 - متابعات

التقى وزير حقوق الإنسان محمد عسكر الاثنين، المديرة الإقليمية لمنظمة هيومان رايتس واتش في واشنطن أندريا براسيو.

وخلال اللقاء أستعرض الوزير عسكر حالة حقوق الإنسان في اليمن وأسباب الأوضاع الحالية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي العام 2014 وما ترتب عليه من تدهور للوضع الإنساني واستمرار انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق الشعب اليمني.

Advertisements

وأشار وزير حقوق الإنسان لممارسات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران من تفجير منازل من يخالفها الراى وتدمير للمنشآت العامة والخاصة وتجنيد للأطفال وانتهاك لحقوق المرأة وخطف وقتل المعارضين لها فكرياً وزراعتها للألغام بشكل عبثي وعشوائي والتي أودت بحياة الكثير من المدنيين في مختلف مناطق اليمن. وأكد ان مليشيا الحوثي قد خرقت كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ابتداء بحق الإنسان في الحياة وانتهاء بأبسط الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كحق التعبير والتنقل وكسب العيش.

وشدد الوزير محمد عسكر على الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تجاه واقع حقوق الإنسان في اليمن، مؤكداً استعداد الحكومة للعمل مع المنظمات الدولية في سبيل حماية حقوق الإنسان وملاحقة منتهكيها باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

وبدورها عبرت المديرة الإقليمية لمنظمة هيومان رايتس واتش عن استعدادها للتعاون مع وزارة حقوق الإنسان بما يضمن توفير معلومات أكثر شفافية عن واقع حقوق الإنسان في اليمن.

حضر اللقاء سفير بلادنا في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عسكر يلتقي مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش بواشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا