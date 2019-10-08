شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق قياس ضغط الدم في المنزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد "الخليج 365":

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أصبح ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض انتشاراً وينصح الأطباء بمتابعة هذا المرض منذ بداياته والانتباه لأعراضه.

ويعبر مصطلح الضغط عن قوّة الدم على جدران الأوعية الدموية، حيث تعمل هذه الأوعية على نقل الدم خلال تغذية باقي أنسجة الجسم، والمعدل الطبيعي لضغط الـدم هو أقل من 120/80 مليمتر زئبق، وعند تشخيص المريض على أنه مصاب بارتفاع الضغط فإنه يجب الالتزام بالعلاج والتعليمات الموصوفة، وذلك تجنبا لحدوث المضاعفات.

كيفية قياس ضغط الدم بدون جهاز

* يتم اللجوء إلى بعض الطُرق لقياس ضغط الدم في الحالات السريعة وفي حال عدم توفر جهاز لقياس الضغط.

* يتم القيام بإيقاف الشخص المصاب إلى جانب الجدار، ويُطلب منه القيام بوضع ظهر يده على الجدار.

* من ثم القيام بدفع الجدار لمدة دقيقة تقريباً، ليترك بعدها الجدار ويقف بعيدا عنه ويترك يديه مرتاحتين.

فإذا ما تحركت يده وارتفعت للأعلى لا إراديا فهذا يدل على ارتفاع ضغط دم الشخص.

أما في حال بقاء يده على مستوى القلب فهذا دليل على أن ضغط الشخص ضمن المستوى الطبيعي لضغط الدم.

في حال ترك يد المريض وانخفاضها للأسفل لا إرادياً، فهذا دليل على وجود انخفاض في ضغط الدم.

علامات تدل على ارتفاع ضغط الدم

في واقع الحال فإن مرض ارتفاع ضـغط الـدم يعتبر من الأمراض الصامتة و القاتلة، حيث أنه لا يوجد عرض أو علامة بحد ذاتها تدل على الإصابة بهذا المرض، إلا أن وجود محموعة من العلامات والأعراض قد يدل على الإصابة بارتفاع ضـغط الـدم ، ومن أبرز هذه العلامات والأعراض:

الشعور بالصداع الشديد والمزمن.

الشعور بصوت في الأذن لا ينتهي أو ما يعرف بطنين الأذن.

حدوث تسارع في دقات القلب.

حدوث نزيف للأذن.

ملاحظة حدوث تغير في لون البراز، حيث يصبح لونه أحمر وقد يكون ذلك مصاحبا لوجود التهابات في المسالك البولية.

قد يفقد المريض توازنهن ويشعر بالدوخة والدوار.

يعاني الشخص من اضطرابات في الرؤية وزغللة في البصر.

يلاحظ حدوث تورم وانتفاخ في القدمين ويحدث ذلك نتيجة احتباس السوائل بهما.

يشعر المريض بضيق التنفس ويكون ذلك نتيجة عدم إمداد الجسم بالأكسجين الكافي الذي يحتاجه للتنفس.