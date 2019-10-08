حكومة هادي تعد قواتها لتفجير الوضع العسكري في محافظتي شبوة وحضرموت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت

كشفت مصادر محلية في محافظة شبوة عن وصول تعزيزات عسكرية وصفتها بالضخمة الى مدينة عتق عاصمة المحافظة لإسناد قوات هادي التي تسيطر على المحافظة، وذلك في ظل استنفار غير رسمي لقوات هادي في محافظة حضرموت

واشارت المصادر الى أن تعزيزات عسكرية وصلت مساء الأحد الى مدينة عتق تحوي دبابات ومدرعات في اطار استعدادات حكومة المرتزقة لتفجير الوضع من جديد في المحافظات الجنوبية .

كما وصلت امس الاثنين تعزيزات تضم عشرات المجندين القادمين من محافظة مأرب.

وأكدت المصادر قيام قيادة القوات الإماراتية في عدن بالإشراف على تشكيل لواء جديد يتبع قائد ما يعرف بالنخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات “محمد البوحر”.

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وأفادت المصادر أن القوات الإماراتية فتحت عمليات تجنيد وتدريب ضباط وعسكريين متقاعدين ومستجدين ينتمون إلى مناطق (ردفان والضالع) .

ورجحت المصادر أن تشكيل هذا اللواء جاء ضمن استعدادات الإمارات لمهاجمة مليشيات السعودية في محافظة شبوة.

وأشارت المصادر إلى دعم القوات الإماراتية للقوة المستحدثة بالامتيازات المالية التي وصفتها المصادر بـ “غير مسبوقة”.

وكانت قوات من اللواء 13عمالقة معززة بكتائب من “حراس الجمهوري” وعناصر من كتائب “أبو العباس” قد وصلت السبت إلى أبين لتعزيز قوات الحزام الأمني في مركز المحافظة بتوجيهات من القيادة الإماراتية في عدن .

وفي حضرموت اصدرت حكومة هادي تعميماً الى جميع معسكراتها في المدينة لرفع الجاهزية القتالية، وخاصة في المنقطة العسكرية الاولى بمدينة سيئون وذلك استعدادا لمهاجمة المعسكرات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات في المدينة.