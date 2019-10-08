الاكثر مشاهدة - شاهد لحظة ‘‘سقوط أردوغان’’ على الهواء مباشرة .. ووزير الدفاع يتدخل فورًا (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة ‘‘سقوط أردوغان’’ على الهواء مباشرة .. ووزير الدفاع يتدخل فورًا (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لسقطة لسان وموقف طريف خلال خطابه اليوم في أنقرة.

وقال أردوغان سهوا وهو يهنئ زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي بسلامته: "باسمي واسم كل حزب (الرفاه) أتمنى للسيد بهتشلي"، ليتدخل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بسرعة ويصحح له قائلا "العدالة والتنمية... العدالة والتنمية".

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والتقطت عدسات الكاميرات أكار، وهو ينبه الرئيس التركي، الذي أعاد ذكر "العدالة والتنمية" بشيء من الطرافة.

وعندها تدارك الرئيس التركي خطأه ليقول "العدالة والتنمية" وصفق الحضور وهم يضحكون.

وكان زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، قد تعرض لوعكة صحية ألمت به، ومازال يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات.

وتأسس حزب الرفاه عام 1983، وتولى نجم الدين أربكان رئاسته في 1987، وتمكن الحزب من دخول البرلمان في انتخابات 1991، كما أنه فاز بأغلبية المقاعد بانتخابات 1995.

وعام 1998، أغلقت المحكمة الدستورية في تركيا حزب الرفاه بدعوى "أنشطته المعارضة لأسس الجمهورية العلمانية".