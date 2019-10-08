الاكثر مشاهدة - شاهد : حفل زفاف يتحول إلى حلبة مصارعة .. ومفاجأة بشأن مصير العروس (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : حفل زفاف يتحول إلى حلبة مصارعة .. ومفاجأة بشأن مصير العروس (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحول حفل زفاف في شمال لبنان إلى "حلبة مصارعة"، إثر شجار عنيف وقع بين أهل العريس وأهل العروس على أفضلية الرقص على شرف العروسين.

وفي التفاصيل، أن إشكالا وقع في منطقة عكار شمال لبنان، بين مدعوين إلى حفل زفاف على أفضلية "طليعة حلقة الدبكة"، تطور إلى تضارب بالأيدي وتراشق بالكراسي، وهرج ومرج في الصالة.

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وأفادت صفحات التواصل الاجتماعي التي نقلت الفيديو، بأن الإشكال أسفر عن عدد كبير من الإصابات، وأدى إلى تحطيم محتويات الصالة.

وتشهد المناطق النائية في لبنان إشكالات مشابهة بشكل متكرر، آخرها مقتل 3 أشخاص في حفل زفاف في بعلبك، بعد تبادل لإطلاق النار نتيجة مشكلة وقعت على خلفية خلاف على أغنية في الحفل.