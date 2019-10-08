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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد طلبها الزواج من الأمير الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تلتقي زوجته.. شاهد كيف عاقبتها الأميرة !؟

أثارت الفنانة الأردنية صفاء سلطان جدلًا بعد طلبها الزواج من الأمير الوليد بن طلال خلال استضافتها في برنامج ” أكلناها ” مع باسم ياخور.

وكشفت الفنانة الأردنية عن تعرضها لموقف محرج بعد الحلقة حيث التقت زوجة الأمير الوليد بن طلال بعد أيام قليلة من حلقتها مع باسم ، خلال حضورها مؤتمرًا في دبي.

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بعد طلبها الزواج من الأمير الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تلتقي زوجته.. شاهد كيف عاقبتها الأميرة !؟

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وأوضحت أنه توجّهت إليها زوجة الأمير الوليد بن طلال وقالت لها ” هل تعرفيني؟، ” فتفاجأت صفاء من سؤالها، وردّت عليها بالنفي، وطلبت منها الفنانة أن تعرّف عن نفسها غير أنها صُدمت عندما أخبرتها بأنها زوجة الوليد بن طلال.

وأضافت الفنانة بأنها عندما علمت بأنها زوجة الأمير الوليد بن طلال، قالت ممازحة ” هلأ أكلناها رسمي ” .

ولفتت إلى أن تصرُّف زوجة الأمير الوليد بن طلال كان عبارةً عن مقلب طريف وقعت فيه، لافتةً بأنها أحبت الموقف وما حدث فيه لأنه جاء بشكل مرح، وبعدها التقطت صورةً معها.

وكان باسم ياخور طلب من الأردنية صفاء سلطان أن تطلب الزواج من أحد الشخصيات المشهورة، فوقع اختيارها على الأمير الوليد بن طلال.

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